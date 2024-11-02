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Финансы Экономика и бизнес

Эксперт CARCADE рассказала о доступных мерах поддержки МСБ на круглом столе "Фонтанки"

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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25 октября в Санкт-Петербурге в формате диалога между бизнесом, финансистами и властью прошёл круглый стол, организованный порталом "ТТ Финанс" совместно с сетевым изданием "Фонтанка.ру".

Фото: предоставлено компанией CARCADE

В рамках круглого стола представители власти, финансовых организаций и бизнеса обсудили актуальные вопросы, связанные с увеличением ключевой ставки, существующие меры государственной поддержки, текущие проблемы и тенденции в банковской сфере, а также роль лизинга в поддержке МСБ.

Анна Илларионова, управляющая подразделением ООО "Каркаде" в Санкт-Петербурге, отметила неплохую ситуацию в лизинговой отрасли.

"Драйверами роста портфеля компании по итогам 9 месяцев 2024 года стали транспортные средства китайского производства. Прирост продаж "азиатских" авто относительно аналогичного периода прошлого года составил 27%, — рассказала Анна, — в особенности сегмент легкового и легкий коммерческий транспорт продемонстрировал увеличение количества сделок на 62%. Средняя стоимость договора во всех сегментах осталась на прежнем уровне, за исключением коммерческого транспорта: она увеличилась с 6,6 млн до 7,2 млн рублей".

В каждом сегменте лидируют китайские бренды: Haval, Geely, Exeed — в легковом транспорте, в коммерческом — Sitrak, JAC, Shacman, среди специальной техники — Sany, XCMG, LGCE.

"Мы видим мощный разворот в сторону китайского автопрома. Этому способствуют также специальные программы по приобретению автомобилей и техники от производителей и дистрибьюторов. Что касается малого бизнеса, то рост продаж в том числе обусловлен мерами господдержки, которую получают малые и средние предприятия в виде субсидий от Минпромторга", — пояснила эксперт.

"Лизинг остаётся востребованным инструментом, потому что мы также предлагаем сопутствующий комплекс услуг, включая пост-обслуживание техники, досрочный выкуп, продлённую гарантию и т. п. Например, сейчас у нас есть возможность онлайн, без личного присутствия клиента, зарегистрировать транспортное средство в Гостехнадзоре, что также экономит время и ресурсы представителей МСБ", — рассказала Анна Илларионова.

Реклама. ООО "Каркаде".

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