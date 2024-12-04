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Финансы Экономика и бизнес

Специальные условия на лизинг автомобилей HONGQI в CARCADE

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE предлагает приобрести автомобили марки HONGQI на выгодных условиях: клиентам доступна скидка на полис страхования, а также специальная программа финансирования для таксопарков.

Так, CARCADE совместно со страховой компанией "Согласие" предлагают клиентам кроссоверы HONGQI HS3, HS5 NEW, HS5, E-HS9, а также седаны H5 и H9 со сквозным страховым тарифом на полное Каско без применения франшизы, составляющим 1,8%. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии или поставке при условии оформления лизингового графика на срок до 60 месяцев. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы акционный тариф первого года сохраняется без изменений.

Также в CARCADE доступна специальная программа финансирования автомобилей марки HONGQI для такси. Привилегии предоставляются всем клиентам с ОКВЭД "49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем", "77.1 аренда и лизинг легковых автомобилей и лёгких автотранспортных средств", "49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта". Так, например, стоимость H5 Deluxe+ составит 4 200 000 рублей, а H9 Deluxe Single Color 2024 обойдётся в 6 200 000 рублей. Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению. Предложение действует на договоры, заключенные до конца 2024 года.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Полный перечень доступных к приобретению транспортных средств можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

За индивидуальным графиком и подбором ТС обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 3030 или оставляйте заявку на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5yY75Vz

ИНН 3905019765

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