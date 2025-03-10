650 тысяч предпринимателей подключили "СберБизнес" Спасибо в 2024 году

Программа лояльности Сбербизнес Спасибо для предприятий малого и микробизнеса стартовала в апреле 2024 года. За 9 месяцев к ней подключилось около 650 тысяч предпринимателей — клиентов Сбера.
Накопленные бонусы можно конвертировать в рубли (1 бонус равен 1 рублю), а также возвращать до 100% стоимости покупок у партнёров банка. Самая большая сумма, которую получила компания-клиент Сбера за 9 месяцев действия программы в 2024 году, — 300 тысяч бонусов. "Спасибо" начисляются на остаток по счету, а также за переводы контрагентам в рублях и операции по бизнес-карте.
Чтобы начать получать бонусы, предпринимателю достаточно иметь действующий расчётный счёт в Сбере, в СберБизнесе в разделе "Все продукты и услуги" выбрать "СберБизнес Спасибо" — "Подключить". Если расчетного счета нет — его можно бесплатно открыть в СберБанк Онлайн.
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