16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
650 тысяч предпринимателей подключили "СберБизнес" Спасибо в 2024 году Сбер представил ТВ-ролик, полностью созданный нейросетями Kandinsky и GigaChat Женщины в бизнесе предпочитают находить опору в семье ВТБ предупреждает о мошеннических схемах перед 8 марта Более половины россиян считают, что медиа влияют на решение об открытии вклада

Банки Финансы

650 тысяч предпринимателей подключили "СберБизнес" Спасибо в 2024 году

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Программа лояльности Сбербизнес Спасибо для предприятий малого и микробизнеса стартовала в апреле 2024 года. За 9 месяцев к ней подключилось около 650 тысяч предпринимателей — клиентов Сбера.

Накопленные бонусы можно конвертировать в рубли (1 бонус равен 1 рублю), а также возвращать до 100% стоимости покупок у партнёров банка. Самая большая сумма, которую получила компания-клиент Сбера за 9 месяцев действия программы в 2024 году, — 300 тысяч бонусов. "Спасибо" начисляются на остаток по счету, а также за переводы контрагентам в рублях и операции по бизнес-карте.

Чтобы начать получать бонусы, предпринимателю достаточно иметь действующий расчётный счёт в Сбере, в СберБизнесе в разделе "Все продукты и услуги" выбрать "СберБизнес Спасибо" — "Подключить". Если расчетного счета нет — его можно бесплатно открыть в СберБанк Онлайн.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6