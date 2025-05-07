"Ландыши" снова зацветут на Wink.ru — продолжению сериала-хита быть

Началась подготовка к съемкам музыкального драмеди "Ландыши. Вторая весна" (18+). Это продолжение сериала "Ландыши. Такая нежная любовь" (18+), который стал настоящим хитом в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и в эфире телеканала СТС. Новый сезон пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Фишер", "Библиотекарь", "Балет", "ВИА "Васильки" и другие).
Премьера драмеди "Ландыши. Такая нежная любовь" состоялась на Wink.ru 1 января 2025 года. Историю любви богатой наследницы и простого парня только за новогодние каникулы посмотрели около 2,5 миллиона зрителей. "Ландыши. Такая нежная любовь" стал самым популярным российским сериалом в первом квартале 2025 года по данным "Индекса Кинопоиск Pro". Песни, написанные специально для сериала, в том числе Женей Трофимовым, попали в топы музыкальных чартов. Зрительский рейтинг сериала на Wink.ru в настоящее время держится на отметке 9,5 (из 10).
Юрий Сапронов, продюсер:
"Решение снять второй сезон "Ландышей" обусловлено феноменальным успехом первого. Сериал останется музыкальным, а в центре сюжета также будет история о любви. Пока не буду раскрывать другие подробности. Обещаю одно — проект будет потрясающим. Он непременно порадует наших зрителей, которых мы нежно любим".
Актерский состав продолжения пока держат в секрете. Режиссером новых серий выступит Илья Шпота, ранее занимавшийся созданием музыкальных клипов — сериал "Ландыши. Вторая весна" станет для него дебютом в кино.
Производством второго сезона займется "НМГ Студия" совместно с компанией "Всемирные русские студии" при поддержке АНО "Таврида. Арт" и контент-центра "Юг. Кино".
По сюжету сериала "Ландыши. Такая нежная любовь" Катя Орлова (Ника Здорик) и Леха Данилин (Сергей Городничий) случайно встречаются в провинциальном российском городе и женятся в один день. Он — молодой офицер-танкист, а она — рафинированная дочка миллиардера, выросшая в Лондоне и потерявшая родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей. События первого сезона развиваются в феврале 2022 года…
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..