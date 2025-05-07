"Ландыши" снова зацветут на Wink.ru — продолжению сериала-хита быть

Началась подготовка к съемкам музыкального драмеди "Ландыши. Вторая весна" (18+). Это продолжение сериала "Ландыши. Такая нежная любовь" (18+), который стал настоящим хитом в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и в эфире телеканала СТС. Новый сезон пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "‎Комбинация", "Фишер", "‎Библиотекарь"‎, "Балет", "ВИА "Васильки" и другие).

Премьера драмеди "Ландыши. Такая нежная любовь" состоялась на Wink.ru 1 января 2025 года. Историю любви богатой наследницы и простого парня только за новогодние каникулы посмотрели около 2,5 миллиона зрителей. "Ландыши. Такая нежная любовь" стал самым популярным российским сериалом в первом квартале 2025 года по данным "Индекса Кинопоиск Pro". Песни, написанные специально для сериала, в том числе Женей Трофимовым, попали в топы музыкальных чартов. Зрительский рейтинг сериала на Wink.ru в настоящее время держится на отметке 9,5 (из 10).

Юрий Сапронов, продюсер:

"Решение снять второй сезон "Ландышей" обусловлено феноменальным успехом первого. Сериал останется музыкальным, а в центре сюжета также будет история о любви. Пока не буду раскрывать другие подробности. Обещаю одно — проект будет потрясающим. Он непременно порадует наших зрителей, которых мы нежно любим".

Актерский состав продолжения пока держат в секрете. Режиссером новых серий выступит Илья Шпота, ранее занимавшийся созданием музыкальных клипов — сериал "Ландыши. Вторая весна" станет для него дебютом в кино.

Производством второго сезона займется "НМГ Студия" совместно с компанией "Всемирные русские студии" при поддержке АНО "Таврида. Арт" и контент-центра "Юг. Кино".

По сюжету сериала "Ландыши. Такая нежная любовь" Катя Орлова (Ника Здорик) и Леха Данилин (Сергей Городничий) случайно встречаются в провинциальном российском городе и женятся в один день. Он — молодой офицер-танкист, а она — рафинированная дочка миллиардера, выросшая в Лондоне и потерявшая родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей. События первого сезона развиваются в феврале 2022 года…