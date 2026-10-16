Еще 15 человек избрали в Общественную палату Самарской области

В четверг, 15 октября, члены Общественной палаты Самарской области седьмого состава, утвержденные ранее губернатором Самарской области (распоряжение губернатора Самарской области от 07.10.2026 № 479-р) и Самарской губернской думой (постановление Самарской губернской думы от 08.10.2026 № 39), избрали еще 15 членов в новый состав палаты. Таким образом, седьмой состав Общественной палаты Самарской области сформирован полностью в составе 45 человек.

Выборы прошли в соответствии с п. 10 и п. 13 ст. 3 Закона Самарской области от 11.02.2008 № 8-ГД "Об Общественной палате Самарской области".

Членами Общественной палаты Самарской области седьмого состава избраны:

1) Ирина Близнова — президент Автономной некоммерческой организации "Гандбольный клуб "Лада";

2) Анна Бутакова — член Молодежного правительства Самарской области VII созыва (по направлению социально-демографической и семейной политики Самарской области);

3) Анастасия Васина — руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области ГБУ Самарской области "Агентство по реализации молодежной политики";

4) Ольга Гальцова — Заслуженный юрист Самарской области;

5) Галина Гусарова — Заслуженный врач Российской Федерации;

6) Светлана Ильина — директор гимназии № 3 Самары, Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный работник образования Самарской области;

7) Елена Лукава — председатель Самарской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов";

8) Дмитрий Никитин — директор Паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова;

9) Галина Николаева — президент Нотариальной палаты Самарской области, Заслуженный юрист Самарской области;

10) Ольга Осетрова — управляющий делами — главный врач АНО "Самарский хоспис";

11) Валерьян Панфилов — специалист по работе с ветеранами ПФК "Крылья Советов", Заслуженный работник физкультуры и спорта Самарской области;

12) Татьяна Потоцкая — замдиректора медиаагентства "Самара 450", член Союза журналистов РФ;

13) Владимир Пронин — председатель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

14) Татьяна Санникова — директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, директор "Самарского центра развития добровольчества";

15) Ольга Суркова — вице-президент по развитию ООО "ГВ Холдинг", учредитель АНО "Центр реализации социальных проектов "Вольга".

В рамках повестки дня первого пленарного заседания седьмого состава палаты, которое должно состояться в течение 30 дней после окончания процедуры формирования, будут избраны председатель и заместители председателя палаты, будет утвержден новый перечень профильных комиссий, а также сформированы их персональные составы и избраны председатели комиссий. Со дня первого заседания Общественной палаты Самарской области в новом составе прекратятся полномочия действующего (шестого) состава палаты, работающего с ноября 2023 года.