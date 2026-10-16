Еще 15 человек избрали в Общественную палату Самарской области

В четверг, 15 октября, члены Общественной палаты Самарской области седьмого состава, утвержденные ранее губернатором Самарской области (распоряжение губернатора Самарской области от 07.10.2026 № 479-р) и Самарской губернской думой (постановление Самарской губернской думы от 08.10.2026 № 39), избрали еще 15 членов в новый состав палаты. Таким образом, седьмой состав Общественной палаты Самарской области сформирован полностью в составе 45 человек.
Выборы прошли в соответствии с п. 10 и п. 13 ст. 3 Закона Самарской области от 11.02.2008 № 8-ГД "Об Общественной палате Самарской области".
Членами Общественной палаты Самарской области седьмого состава избраны:
1) Ирина Близнова — президент Автономной некоммерческой организации "Гандбольный клуб "Лада";
2) Анна Бутакова — член Молодежного правительства Самарской области VII созыва (по направлению социально-демографической и семейной политики Самарской области);
3) Анастасия Васина — руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области ГБУ Самарской области "Агентство по реализации молодежной политики";
4) Ольга Гальцова — Заслуженный юрист Самарской области;
5) Галина Гусарова — Заслуженный врач Российской Федерации;
6) Светлана Ильина — директор гимназии № 3 Самары, Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный работник образования Самарской области;
7) Елена Лукава — председатель Самарской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов";
8) Дмитрий Никитин — директор Паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова;
9) Галина Николаева — президент Нотариальной палаты Самарской области, Заслуженный юрист Самарской области;
10) Ольга Осетрова — управляющий делами — главный врач АНО "Самарский хоспис";
11) Валерьян Панфилов — специалист по работе с ветеранами ПФК "Крылья Советов", Заслуженный работник физкультуры и спорта Самарской области;
12) Татьяна Потоцкая — замдиректора медиаагентства "Самара 450", член Союза журналистов РФ;
13) Владимир Пронин — председатель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
14) Татьяна Санникова — директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, директор "Самарского центра развития добровольчества";
15) Ольга Суркова — вице-президент по развитию ООО "ГВ Холдинг", учредитель АНО "Центр реализации социальных проектов "Вольга".
В рамках повестки дня первого пленарного заседания седьмого состава палаты, которое должно состояться в течение 30 дней после окончания процедуры формирования, будут избраны председатель и заместители председателя палаты, будет утвержден новый перечень профильных комиссий, а также сформированы их персональные составы и избраны председатели комиссий. Со дня первого заседания Общественной палаты Самарской области в новом составе прекратятся полномочия действующего (шестого) состава палаты, работающего с ноября 2023 года.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.