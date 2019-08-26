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Общество

На Дне микрорайона "Кошелев-проект" выступит Елена Темникова

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 сентября, в микрорайоне "Кошелев-проект" в девятый раз отметят День микрорайона. Хедлайнером концертной программы станет Елена Темникова.

В среднем мероприятие посещают 90-100 тыс. самарцев. В 2019 г. на празднике ожидается 120 тыс. гостей.

Торжество начнется в 13:00. На протяжении четырех часов будут работать детские станции: детская анимация, развлекательная программа, конкурс рисунков на асфальте, мыльные пузыри, фотозоны, сказочные персонажи, ростовые куклы, аквагрим, мастер-классы для детей. Также для малышей будут доступны батуты, карусели и аттракционы, гоночная трасса и паровоз. На детской сцене выступят все детские творческие коллективы района.

Выступления на основной сцене стартуют в 18:00. Откроют программу творческие коллективы района и города. В 21:00 на сцену выйдет Елена Темникова. Завершится торжество в 22:00 праздничным салютом.
 

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