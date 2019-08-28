В центре Самары под асфальтом нашли две цистерны с мазутом

Во дворе одного из домов по ул. Степана Разина в Самаре рабочие, проводившие замену асфальта, обнаружили цистерны с мазутом. Об этом в соцсети сообщила жительница города Ольга Куранда.

"Степана Разина, решили по КГС асфальт во дворе обновить, зашёл КамАЗ мусор вывезти, да и провалился. А когда провал освободили, то вот что обнаружили. Две огромные цистерны с мазутом… При мне осматривали три специалиста. Один докладывал, что в советские времена кто-то напридумывал…", — написала самарчанка.

Что делать с находкой специалисты пока не знают.