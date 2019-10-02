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Акционеры и топ-менеджеры Альфа-Банка стали лидерами рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Акционеры и руководители Альфа-Банка заняли высшие строчки в юбилейном 20-м рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров", подготовленном Ассоциацией менеджеров России в партнерстве с издательским домом "КоммерсантЪ".

В число "ведущих бизнесменов и руководителей стратегически важных предприятий, определяющих "лицо" российской экономики", вновь вошли председатель наблюдательного совета Консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман и председатель совета директоров Банковской группы "Альфа-Банк" Петр Авен. Также в рейтинг бизнес-лидеров вернулся совладелец LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" Герман Хан.

Лучшим топ-менеджером в банковском секторе признан главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский, который возглавил рейтинг "Топ-250 высших руководителей". Напомним, в текущем году совет директоров Альфа-Банка принял новую стратегию развития до 2021 года, разработанную под руководством Владимира Верхошинского.

Рейтинг IT-директоров возглавил директор по информационным технологиям Альфа-Банка Сергей Поляков, что отражает курс на технологическое лидерство банка в финансовом секторе.

Первым среди директоров по отношениям с органами власти вновь признан заместитель председателя правления Альфа-Банка Владимир Сенин. Второе место в профильном рейтинге заняла директор по информационной политике и связям с общественностью Альфа-Банка Дарья Козырева.

В тройку лидеров рейтинга директоров по правовым вопросам вошел директор по правовым вопросам и управлению проблемными активами Альфа-Банка Михаил Гришин. Третье место среди директоров по маркетингу занял директор по маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов.

В профильные рейтинги также вошли руководитель департамента по управлению человеческим капиталом Альфа-Банка Марат Исмагулов и главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

Профессионализм и опыт руководства Альфа-Банка получили достойную высокую оценку своих коллег, принявших участие в голосовании. В рамках рейтинга оцениваются персоналии, а не компании. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег.

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 20 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества. Список 1000 менеджеров, набравших самые высокие баллы по результатам голосования, публикуется ежегодно на страницах федерального издания газеты "КоммерсантЪ".

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