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ДТП Происшествия

Одним из пострадавших в ДТП со скрывшимся лихачом в Новокуйбышевске был ребенок

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 октября, стало известно, что одним из сбитых накануне скрывшимся лихачем в Новокуйбышевске пешеходов был семилетний мальчик, в числе пострадавших также оказались две женщины в возрасте 30 и 66 лет, об этом сообщили в пресм-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, что авария произошла вечером 24 октября. На пешеходном переходе были сбиты три человека, водитель скрылся.

В областной полиции так же уточняют, что разыскиваемый сейчас водитель-лихач, со слов очевидцев, управлял автомобилем Renault Logan светлого оттенка.

На мальчике была одежда со световозвращающими элементами.

После ДТП водитель, не оказав помощи пострадавшим, уехал. Травмированные пешеходы были доставлены на "скорой" в лечебные учреждения, где после обследования 66-летняя женщина была госпитализирована, а остальным назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опросили жителей соседних домов и сейчас проводят комплекс мероприятий по розыску скрывшегося водителя, и выявлению возможных свидетелей.

Очевидцам и людям, располагающим какой-либо информацией о ДТП, просьба обратиться в ОГИБДД ОМВД России по г. Новокуйбышевску по тел.: 8(9370)632540, 020(102) или обратиться по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 16, каб. № 7. Конфиденциальность гарантируется!

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