В Новокуйбышевске неизвестный лихач сбил трех человек на переходе и скрылся

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В четверг, 24 октября, примерно в 20:40 на пересечение ул. Киевская и пр. Победы в Новокуйбышевске неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и скрылся с места ДТП, сообщили в ГИБДД Новокуйбышевска.