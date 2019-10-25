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ДТП Происшествия

В Новокуйбышевске неизвестный лихач сбил трех человек на переходе и скрылся

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 октября, примерно в 20:40 на пересечение ул. Киевская и пр. Победы в Новокуйбышевске неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и скрылся с места ДТП, сообщили в ГИБДД Новокуйбышевска.

Полицейские ведут розыск скрывшегося водителя и обращаются к свидетелям и ко всем, кому, что-либо известно о случившемся позвонить в ОГИБДД О МВД России по г. Новокуйбышевску по тел.: 89370632540 Конфиденциальность гарантируется!

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