В Новокуйбышевске неизвестный лихач сбил трех человек на переходе и скрылся

В четверг, 24 октября, примерно в 20:40 на пересечение ул. Киевская и пр. Победы в Новокуйбышевске неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и скрылся с места ДТП, сообщили в ГИБДД Новокуйбышевска.
Полицейские ведут розыск скрывшегося водителя и обращаются к свидетелям и ко всем, кому, что-либо известно о случившемся позвонить в ОГИБДД О МВД России по г. Новокуйбышевску по тел.: 89370632540 Конфиденциальность гарантируется!