В Самаре открылась библиотека нового поколения

Во вторник, 12 ноября, в Самаре на ул. Николая Панова, 30 открылась первая модельная библиотека, сообщает пресс-служба мэрии города.

После проведения в 2015 г. ремонтных работ пространство библиотеки №8 полностью преобразилось, стало открытым и доступным для всех посетителей. Модернизация продолжилась в этом году. Благодаря национальному проекту "Культура" установлено современное звуковое и световое оборудование, которое позволит проводить мероприятия на качественно новом уровне.

Преобразилось информационное пространство и за счет внедрения современной автоматизированной библиотечной системы и RFID-технологий. Она решает сразу несколько задач: повышается уровень обслуживания читателей, уменьшается время выдачи литературы, анализируются запросы литературы читателями и формируется индивидуальный список рекомендаций для них, максимально автоматизируются технологические операции учета, хранения, инвентаризации, выдачи изданий.

Дизайнерское оформление библиотеки находит отражение в актуальных выставках, посвященных знаковым литературным и историческим событиям, юбилеям писателей и поэтов.

Творческое пространство библиотеки представлено яркими и запоминающимися своей нестандартностью форм и жанров, подходом к темам книжными экспозициями и выставочными проектами:

галерейная площадка "Монпарнас";

выставочный зал "Пятое измерение квадрата", к 140-летнему юбилею Казимира Малевича;

экспозиция "Менделеев. Система мироздания", посвященная Международному году периодической таблицы химических элементов;

галерея "неОДИНОЧЕСТВО… НЕвстреча… Диалог поэтических миров в письмах и стихах Райнера Рильке и Марины Цветаевой", приуроченная к началу перекрестного года литературы и театра Австрии и России;

музейная экспозиция "Необычайное путешествие с Владимиром Маяковским по Стране Советов" и др.

Благодаря реализации нацпроекта по всей Самарской области в этом году открываются девять модернизированных библиотек нового поколения.