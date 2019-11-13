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Культура

В Самаре открылась библиотека нового поколения

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 12 ноября, в Самаре на ул. Николая Панова, 30 открылась первая модельная библиотека, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

После проведения в 2015 г. ремонтных работ пространство библиотеки №8 полностью преобразилось, стало открытым и доступным для всех посетителей. Модернизация продолжилась в этом году. Благодаря национальному проекту "Культура" установлено современное звуковое и световое оборудование, которое позволит проводить мероприятия на качественно новом уровне.

Преобразилось информационное пространство и за счет внедрения современной автоматизированной библиотечной системы и RFID-технологий. Она решает сразу несколько задач: повышается уровень обслуживания читателей, уменьшается время выдачи литературы, анализируются запросы литературы читателями и формируется индивидуальный список рекомендаций для них, максимально автоматизируются технологические операции учета, хранения, инвентаризации, выдачи изданий.

Дизайнерское оформление библиотеки находит отражение в актуальных выставках, посвященных знаковым литературным и историческим событиям, юбилеям писателей и поэтов.

Творческое пространство библиотеки представлено яркими и запоминающимися своей нестандартностью форм и жанров, подходом к темам книжными экспозициями и выставочными проектами:

  • галерейная площадка "Монпарнас";
  • выставочный зал "Пятое измерение квадрата", к 140-летнему юбилею Казимира Малевича;
  • экспозиция "Менделеев. Система мироздания", посвященная Международному году периодической таблицы химических элементов;
  • галерея "неОДИНОЧЕСТВО… НЕвстреча… Диалог поэтических миров в письмах и стихах Райнера Рильке и Марины Цветаевой", приуроченная к началу перекрестного года литературы и театра Австрии и России;
  • музейная экспозиция "Необычайное путешествие с Владимиром Маяковским по Стране Советов" и др.

Благодаря реализации нацпроекта по всей Самарской области в этом году открываются девять модернизированных библиотек нового поколения.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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