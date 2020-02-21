Возле площади Куйбышева водитель легковушки сбил ребенка

В четверг, 20 февраля, в центре Самары19-летний водитель вазовской "девятки" сбил 11-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло в 19:00 на ул. Шостаковича. Ребенок переходил проезжую часть с мамой по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшедшего девочка пострадала. Ее доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.