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ДТП Происшествия

Возле площади Куйбышева водитель легковушки сбил ребенка

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 февраля, в центре Самары19-летний водитель вазовской "девятки" сбил 11-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

ДТП произошло в 19:00 на ул. Шостаковича. Ребенок переходил проезжую часть с мамой по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшедшего девочка пострадала. Ее доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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