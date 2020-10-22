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Общество

В Самарской области остановился прирост мигрантов

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области остановился миграционный прирост, следует из данных Самарастата по итогам первого полугодия 2020 года.

Так, за январь-июль прошлого года миграционный прирост составил 5 052 человека — прибыло 45 422 человека из других регионов страны и государств, а уехало — 40 370. За шесть же месяцев 2020 г. в регионе осело лишь 264 человека, при том, что въехало 35 811.

Прирост в этом году сложился в большей степени за счет обмена населением с другими регионами России (217 человек). В прошлом же году у области был отрицательный баланс при обмене населением с другими регионами — "минус" 1 286 человек.

Обратная картина сложилась со странами СНГ. За тот же период прошлого года прирост за счет приехавших из них составил 6 193 человека, в этом — "минус" 101 человек.

Большая часть миграционной убыли при обмене населением со странами СНГ сложилась с Киргизией (908 человек) и Арменией (591), прироста — с Казахстаном (597) и Таджикистаном (485).

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