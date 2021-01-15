Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с грузовиком и маршруткой под Тольятти

Днем 15 января, по предварительным данным, на 16 км трассы Тольятти - Димитровград в Ставропольском районе Самарской области столкнулись грузовик и автобус. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Водитель грузовика МАЗ столкнулся с автобусом Fiat Ducato 610-го маршрута (Тольятти - Ульяновск), ехавшим со стороны Автограда. В маршрутке находилось девять человек.



В пресс-службе регионального ГУ МВД, информацию о ДТП с маршруткой и грузовиком подтвердили.

По данным полицейских, в аварии погибла одна пассажирка, а также пострадали четыре человека, один из которых - ребенок.

Полицейские работают на месте происшествия.