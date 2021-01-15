Виновником ДТП с грузовиком и автобусом под Тольятти мог быть водитель МАЗа

ГУ МВД России по Самарской области озвучило предварительную версию того, как произошло ДТП с автобусом под Тольятти.

Напомним, авария случилась 15 января на 16 км трассы Тольятти - Димитровград в Ставропольском районе Самарской области.

По данным полиции, около 14:00 водитель МАЗа с полуприцепом допустил занос, выехал на встречную полосу и столкнулся с встречным микроавтобусом Fiat Ducato, следовавшим в Ульяновск с девятью пассажирами. После удара микроавтобус съехал в правый кювет.

По предварительным данным, в аварии погибла женщина и пострадали семь человек, в том числе ребенок.

Полицейские продолжают работу на месте происшествия. Они устанавливают личности и количество пострадавших и другие обстоятельства произошедшего, а также регулируют движение.

Полиция напоминает участникам движения о необходимости быть внимательными на дороге и не нарушать ПДД.