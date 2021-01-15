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ДТП Происшествия

Число пострадавших в ДТП с маршруткой и грузовиком под Тольятти увеличилось до семи

ТОЛЬЯТТИ. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МЧС России по Самарской области сообщает о семи пострадавших и одной погибшей в ДТП на трассе Тольятти - Димитровград.

Напомним, днем 15 января днем на 16 км трассы, напротив с. Узюково, столкнулись грузовик МАЗ и пассажирский автобус Fiat Ducato, следовавший из Тольятти в Ульяновск. Из-за удара маршрутка оказалась в кювете, а полуприцеп грузовика развернуло поперек дороги.

В автобусе находились девять человек. В результате аварии погибла женщина и еще семь человек пострадали. Изначально было известно о четырех получивших травмы.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полицейские. На участке дороги, где произошла авария, организовано реверсивное движение.

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