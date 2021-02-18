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"ТОМЕТ" предложил кредиторам мировое соглашение на 21,2 млрд рублей

ТОЛЬЯТТИ. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "ТОМЕТ" в рамках дела о банкротстве предложил кредиторам заключить мировое соглашение, по которому тольяттинское предприятие обязуется выплатить 21,2 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на сайте компании.

Напомним, в рамках процедуры банкротства на "ТОМЕТе" было введено наблюдение. Временным управляющим созвано первое собрание кредиторов, которое должно пройти 18 февраля. На данный момент в реестр требований кредиторов включены только притязания АО "ОХК "Уралхим", которые связаны с солидарной ответственностью производителя метанола по приговору по "делу Тольяттиазота".

Указывается, что мировое соглашение "Уралхиму", а также другим кредиторам, требования которых будут включены в реестр, предлагает компания "Triumph Development Limited" (акционер ООО "ТОМЕТ") совместно с менеджментом ООО "ТОМЕТ".

По соглашению "ТОМЕТ" погасит требования всех кредиторов, которые будут включены судом в реестр требований кредиторов, за исключением "Уралхима", в размере 100% основного долга в течение 360 календарных дней со дня заключения мирового соглашения. Неустойки, штрафы, пени, судебные расходы погашаться не будут.

Требование же "Уралхима" на сумму 87,67 млрд руб. будет погашено частично в течение семи лет на общую сумму 18,46 млрд руб. — основного долга (сумма подлежит корректировке на сумму требований иных кредиторов, которая пока окончательно не определена). На сумму требований подлежат начислению проценты по ключевой ставке Банка России, которая будет ежегодно индексироваться.

В срок до 31 декабря 2027 г. "ТОМЕТ" предлагает выплатить "Уралхиму" 21,2 млрд руб. без учета корректировок на сумму требований иных кредиторов.

Временному управляющему уже направлен проект поквартального графика платежей, который и будет представлен собранию кредиторов 18 февраля.

Отмечается, что сумма погашения долга в размере 18,4 млрд руб. равна двойной сумме стоимости чистых активов "ТОМЕТа" по аудированной KPMG бухгалтерской отчетности за 2019 год

Оставшуюся часть требований в размере 69,2 млрд руб. предлагается списать.

"ООО "ТОМЕТ" является одним из двадцати солидарных должников, его доля в общем размере обязательства составляет 1/20 — 4 383 266 733 рубля. Таким образом, общество принимает на себя обязательство, в 4,2 раза превышающее справедливый размер приходящейся на него доли солидарной обязанности", — указывается в сообщении.

При этом подчеркивается, что принятие "Уралхимом" данного предложения и списание долга в оставшейся части в отношении ООО "ТОМЕТ" не прекращает обязательства иных солидарных должников перед "Уралхимом".

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