Направлявшийся в школу подросток попал под машину в жилой зоне Тольятти

В четверг, 1 апреля, в Тольятти в ДТП пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 7:52 51-летняя женщина ехала на Lada Vesta в жилой зоне и в районе дома № 39б по ул. Ворошилова сбила 14-летнего подростка, который направлялся в школу и переходил проезжую часть.

Несовершеннолетний пострадал, его госпитализировали.

В пресс-службе регионального ГУ МВД отмечают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.