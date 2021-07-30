Пассажир нетрезвого водителя мопеда пострадал в ДТП в Самарской области

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В четверг, 29 июля, в Октябрьске Самарской области произошло ДТП с участием водителя мопеда IFA. Об этом сообщили в ОГИБДД "Сызранское".

Фото: ГУ МВД по Самарской области