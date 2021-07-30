Пассажир нетрезвого водителя мопеда пострадал в ДТП в Самарской области

В четверг, 29 июля, в Октябрьске Самарской области произошло ДТП с участием водителя мопеда IFA. Об этом сообщили в ОГИБДД "Сызранское".
По предварительным данным полицейских, в 20:00 нетрезвый мужчина ехал с 53-летним пассажиром по ул. Октябрьской. В районе дома № 19 по ул. Куйбышева мопед опрокинулся.
В результате аварии пассажир мопеда получил травмы.
Сызранская Госавтоинспекция напоминает, что управление любым транспортом в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД. "Кодексом об административных нарушениях за данное нарушение предусмотрена ответственность в виде лишения права управления на срок 1,5 — 2 года и штраф в размере 30 000 рублей. ДТП по вине нетрезвых водителей имеют, как правило, довольно тяжкие последствия", — отметили в ОГИБДД "Сызранское".