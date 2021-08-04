В Большой Черниговке подрядчик по ремонту дорог попал в "черный список", сорвав контракт

В Самарское УФАС обратились представители администрации села Большая Черниговка с требованием включить сведения об ООО "Научно-производственное объединение проектно-изыскательских работ" ("НПО ПИР") в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Компания уклонилась от подписания контракта по ремонту дороги, расположенной в границах села (начальная цена составляла 3,9 млн рублей) и в установленный срок не заявилась. Несмотря на то, что ранее ООО добровольно участвовало в торгах и согласилось на условия заказчика.

"Уклонение от заключения контракта без указания объективных причин свидетельствует о недобросовестности исполнителя", — подчеркнули в ФАС.

Комиссия антимонопольной службы включила "НПО ПИР" в черный список в ноябре 2020 года, но ООО попыталось обжаловать это решение в суде. Областной арбитраж оставил решение без изменения.