В Большой Черниговке подрядчик по ремонту дорог попал в "черный список", сорвав контракт

В Самарское УФАС обратились представители администрации села Большая Черниговка с требованием включить сведения об ООО "Научно-производственное объединение проектно-изыскательских работ" ("НПО ПИР") в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Компания уклонилась от подписания контракта по ремонту дороги, расположенной в границах села (начальная цена составляла 3,9 млн рублей) и в установленный срок не заявилась. Несмотря на то, что ранее ООО добровольно участвовало в торгах и согласилось на условия заказчика.
"Уклонение от заключения контракта без указания объективных причин свидетельствует о недобросовестности исполнителя", — подчеркнули в ФАС.
Комиссия антимонопольной службы включила "НПО ПИР" в черный список в ноябре 2020 года, но ООО попыталось обжаловать это решение в суде. Областной арбитраж оставил решение без изменения.
Последние комментарии
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.