Самарец выставил на продажу 5-тысячную купюру за 100 тыс. рублей

Объявление о продаже пятитысячной купюры появилось на одном из популярных интернет-сервисов для размещения объявлений о товарах. Самарец разместил фотографию банкноты, указав стоимость в 1 млн рублей.
Купюра, представленная на фотографии, имеет оригинальный номер: "БЕ 1 000 000". В подписи к фото отмечается, что дензнак — в отличном состоянии:
"Купюра в отличном состоянии, ждет своего счастливого обладателя. Звонить только понимающим специалистам. Давайте уважать время друг друга", — взывает продавец.
По телефону автор объявления уточнил, что 1 млн рублей, указанный в качестве цены, поставил символически, но готов продать банкноту за 100 тыс. рублей. Торг ниже этой суммы он посчитал неуместным.
Последние комментарии
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров