Самарец выставил на продажу 5-тысячную купюру за 100 тыс. рублей

Объявление о продаже пятитысячной купюры появилось на одном из популярных интернет-сервисов для размещения объявлений о товарах. Самарец разместил фотографию банкноты, указав стоимость в 1 млн рублей.

Купюра, представленная на фотографии, имеет оригинальный номер: "БЕ 1 000 000". В подписи к фото отмечается, что дензнак — в отличном состоянии:

"Купюра в отличном состоянии, ждет своего счастливого обладателя. Звонить только понимающим специалистам. Давайте уважать время друг друга", — взывает продавец.

По телефону автор объявления уточнил, что 1 млн рублей, указанный в качестве цены, поставил символически, но готов продать банкноту за 100 тыс. рублей. Торг ниже этой суммы он посчитал неуместным.