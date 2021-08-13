Незаконный шинный центр "Таганка" в Самаре снесет "Максстрой-транс"

Департамент градостроительства определился с подрядчиками, которые снесут два незаконно возведенных объекта в Самаре — шинный центр "Таганка" на ул. Мориса Тореза, 26А площадью 387,9 кв метров и двухэтажное здание на ул. Анжерской, 37 размерами 21×13,2 м с мансардой и подвальным этажом в Красноглинском районе Самары.

Напомним, начальная цена обоих контрактов составляла более 7,6 млн рублей: более 5,2 млн рублей выделялось на снос самовольного шинного центра, и около 2,4 млн рублей — на демонтаж двухэтажного здания.

По итогам электронных торгов победителями стали ООО "Максстрой-транс", предложившее за снос объекта на ул. Мориса Тореза 3,48 млн рублей и ООО "Вег", готовое снести дом на ул. Анжерской за 1,62 млн рублей.

Работы по сносу шинного центра должны быть выполнены в течение 30 дней, по демонтажу объекта на ул. Анжерской — в течение двух месяцев с момента заключения контракта.