На снос двух самовольных построек в Самаре выделено более 7,5 млн рублей

Власти Самары в лице департамента градостроительства опубликовали два лота на сайте госзакупок на поиск подрядчиков, которые снесут незаконно возведенные объекты капитального строительства. Начальная цена обоих контрактов составила свыше 7,6 млн рублей.

Первый объект расположен в Железнодорожном районе на ул. Мориса Тореза, 26А — шинный центр "Таганка". На снос самовольной постройки площадью 387,9 м² выделено более 5,2 млн рублей.

Вторая самовольная постройка под снос находится в Красноглинском районе на ул. Анжерской, 37 — 37а. Это двухэтажное оштукатуренное кирпичное строение размерами 21×13,2 м с мансардой и подвальным этажом. Ее предлагают демонтировать за 2,4 млн рублей.

"В качестве основного строительного механизма, используемого для производства демонтажных работ, применяется экскаватор с навесным оборудованием — гидромолотом; для демонтажа сборных железобетонных плит перекрытия предусматривается использование автокрана; для земляных работ — экскаватор", — отмечается в техзадании.

Кроме того, победитель торгов должен будет оградить стройплощадки забором высотой от 2,5 метров.

Работы по сносу шинного центра должны быть выполнены в течение 30 дней, по демонтажу объекта на ул. Анжерской — в течение двух месяцев с момента заключения контракта. Подрядчиков планируется определить в конце августа.