С 18 августа в Самаре изменят схему движения по ул. Ново-Садовой

С 18 августа в Самаре на ул. Ново-Садовой будет изменена схема движения в связи со строительством путепровода.
Движение "в город" по ул. Ново-Садовой будет перекрыто на участке от ул. Советской Армии до дома 174 по ул. Ново-Садовой и будет осуществляться по дублеру четной стороны.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас