"Уралхим" оспаривает перенос собрания акционеров "Тольяттиазота" из-за сложной эпидситуации

"Уралхим" добивается проведения собрания акционеров "Тольяттиазота", несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, пишет tltgorod.ru.

Портал напоминает, что в связи с тяжелейшей эпидемиологической обстановкой, ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей. А в Самарской области и вовсе было принято решение о введении нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября.

"Предпринимательское сообщество, несмотря на непростую экономическую ситуацию, еще не вполне отошедшее от прежних волн эпидемии и вводимых запретов, тем не менее в общем и целом с пониманием отнеслось к новым ограничениям. Бизнес замер по просьбе властей, понимая свою социальную ответственность", - пишет издание.

Однако олигарх Дмитрий Мазепин, владеющий "Уралхимом" и "Уралкалием", посчитал, что никакой коронавирус и никакие власти не должны вставать на пути его амбициозных планов.

Так, Мазепин и аффилированная с ним компания "Химактивинвест" требуют принудительного созыва собрания акционеров "Тольяттиазота", основная цель которого - смена совета директоров и менеджмента предприятия.

При этом ранее по их аналогичному требованию "Тольяттиазот" уже созывал собрание акционеров. Однако в связи с критическим ухудшением эпидобстановки в Самарской области вынужден был перенести дату его проведения на 4 декабря.

"Данное обстоятельство настолько разгневало Мазепина, что он немедленно бросился в суд с требованиями, во-первых, созвать собрание во что бы то ни стало и, во-вторых, поручить его проведение уже не "Тольяттиазоту", а "Уралхиму" не позднее 27 ноября", - пишет tltgorod.ru.

За последние четыре месяца "Уралхим" четырежды требовал от химического гиганта созвать собрания акционеров с почти одной и той же повесткой. Впрочем, однажды свое требование отозвал.

Все требования настырного миноритария, несмотря на их тождественность, были удовлетворены предприятием. Одно собрание в заочной форме было проведено 25 сентября, два других были назначены на 30 октября и 4 декабря соответственно.

Именно собрание, назначенное на 30 октября, то есть на период крайне острой эпидемиологической обстановки в Самарской области, совет директоров "Тольяттиазота" резонно решил перенести на новую дату - 4 декабря, но по времени позже другого собрания.

"Решение логичное и понятное. Лишний раз рисковать здоровьем людей и нарушать федеральное и региональное законодательство совет директоров комбината оказался не готов, справедливо решив, что олигарх может подождать немногим больше месяца", - отмечает издание.

Вот только для Мазепина, как выяснилось, лишние шесть дней почему-то играют колоссальную роль.

"Выходит, для достижения своих сугубо корыстных целей можно проигнорировать и президента, и губернатора, а также цинично наплевать на риски, создаваемые здоровью как собственных работников, так и работников ТОАЗа, жителей области", - пишет tltgorod.ru.

Издание напоминает о других случаях, иллюстрирующих, что думать о здоровье и жизни людей - вообще не в принципах Мазепина. Так, жизнь погибших в аварии на соликамском руднике в декабре 2018 г. "Уралкалий" тогда оценил в 3 млн рублей, а жители Березняков уже многие годы ежедневно опасаются за свои жизни, в буквальном смысле рискуя провалиться под землю из-за безответственности Мазепина. Даже в подмосковном Воскресенске, где олигарх владеет заводом минеральных удобрений, он умудрился создать экологическую катастрофу районного масштаба.

"Щедрым Мазепин становится, лишь когда дело касается его финансовых, политических амбиций или увлечений членов семьи. Например, Мазепин был готов оплачивать учебу оппозиционных белорусских студентов, бежавших от "кровавого режима" батьки, а уж траты на Формулу-1 для любимого сына и вовсе исчисляются десятками миллионов долларов", - напоминает портал.

Сейчас свое слово должен сказать Арбитражный суд Самарской области.

"Ранее самарские суды демонстрировали Мазепину абсолютную лояльность. Правда, до сих пор речь шла лишь о захвате собственности, но не о жизни граждан. Посмотрим, сможет ли суд проигнорировать требования законодательства и сказать, что российским олигархам закон не писан, а о коронавирусе они могут вспоминать лишь тогда, когда не хотят платить налоги. Ведь именно коронавирусом, как сообщали СМИ, Мазепин обосновывал невыплату им налоговой недоимки с прибыли, которую вывел в офшоры, а также просил о субсидиях и господдержке химической отрасли как пострадавшей от пандемии", - пишет tltgorod.ru.