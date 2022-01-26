16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области сельскую ипотеку регистрируют за один день Premium banking от Росбанка: больше чем комплекс услуг Чему стоит научиться до конца 2021 года у СберБанка Газбанк подал иск к швейцарской компании на 491 млн рублей Скоро ли развеется скандальный шлейф Тольяттихимбанка

Банки Финансы

ВТБ планирует обновить 40% банкоматов до конца 2023 года

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ приступил к масштабному обновлению сети устройств самообслуживания. В течение ближайших двух лет банк планирует заменить 6 тыс. банкоматов — 40% всей сети. Благодаря этому клиенты смогут получать услуги в банкоматах быстрее, а доступный функционал устройств расширится.

В 2022–2023 гг. ВТБ планирует обновить по 3 тыс. банкоматов в год по всей России. Одновременно с этим ВТБ проанализирует востребованность АТМ в текущих локациях и при необходимости точечно изменит их местоположение для повышения удобства и доступности для клиентов.

В результате изменений в 2022 году средний возраст банкомата в сети ВТБ снизится до 5 лет, а в 2023 году — до 4 лет. Это повысит скорость отклика ATM и позволит клиентам быстрее получать необходимые услуги.

"Банкоматы остаются одним из самых востребованных каналов взаимодействия клиента с банком. При этом их роль во многом меняется, отражая тренды на цифровизацию и самообслуживание. Клиенты активно используют банкоматы для внесения и снятия наличных не только с "пластика", но и с цифровых карт, а также для оформления розничных продуктов, переводов по СБП. Модернизация сети ATM повысит скорость обслуживания по этим операциям, а также создаст технологическую базу для внедрения новых digital-сервисов", — прокомментировал начальник управления "Устройства самообслуживания" департамента розничного бизнеса ВТБ Сергей Панюшкин.

Эксперт ВТБ подчеркнул, что программа обновления предусматривает замену устройств в 79 регионах России: "Во многих городах и небольших населенных пунктах банкоматы сохраняют высокую социальную значимость, и нам важно обеспечить их быструю и бесперебойную работу для клиентов ВТБ и банков-партнеров. По нашим прогнозам, это позволит ВТБ стать лидером по удовлетворенности пользователей банкоматов".

На сегодняшний день ВТБ обладает одной из крупнейших в России сетей самообслуживания, которая насчитывает порядка 15 тыс. устройств более чем в 1,5 тыс. населенных пунктов. В 2021 году банк запустил технологию бесконтактного снятия и внесения наличных в банкоматах, в том числе с цифровых карт.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6