ВТБ планирует обновить 40% банкоматов до конца 2023 года

ВТБ приступил к масштабному обновлению сети устройств самообслуживания. В течение ближайших двух лет банк планирует заменить 6 тыс. банкоматов — 40% всей сети. Благодаря этому клиенты смогут получать услуги в банкоматах быстрее, а доступный функционал устройств расширится.

В 2022–2023 гг. ВТБ планирует обновить по 3 тыс. банкоматов в год по всей России. Одновременно с этим ВТБ проанализирует востребованность АТМ в текущих локациях и при необходимости точечно изменит их местоположение для повышения удобства и доступности для клиентов.

В результате изменений в 2022 году средний возраст банкомата в сети ВТБ снизится до 5 лет, а в 2023 году — до 4 лет. Это повысит скорость отклика ATM и позволит клиентам быстрее получать необходимые услуги.

"Банкоматы остаются одним из самых востребованных каналов взаимодействия клиента с банком. При этом их роль во многом меняется, отражая тренды на цифровизацию и самообслуживание. Клиенты активно используют банкоматы для внесения и снятия наличных не только с "пластика", но и с цифровых карт, а также для оформления розничных продуктов, переводов по СБП. Модернизация сети ATM повысит скорость обслуживания по этим операциям, а также создаст технологическую базу для внедрения новых digital-сервисов", — прокомментировал начальник управления "Устройства самообслуживания" департамента розничного бизнеса ВТБ Сергей Панюшкин.

Эксперт ВТБ подчеркнул, что программа обновления предусматривает замену устройств в 79 регионах России: "Во многих городах и небольших населенных пунктах банкоматы сохраняют высокую социальную значимость, и нам важно обеспечить их быструю и бесперебойную работу для клиентов ВТБ и банков-партнеров. По нашим прогнозам, это позволит ВТБ стать лидером по удовлетворенности пользователей банкоматов".

На сегодняшний день ВТБ обладает одной из крупнейших в России сетей самообслуживания, которая насчитывает порядка 15 тыс. устройств более чем в 1,5 тыс. населенных пунктов. В 2021 году банк запустил технологию бесконтактного снятия и внесения наличных в банкоматах, в том числе с цифровых карт.