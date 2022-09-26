66 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

В Самарской области за три дня, с 23 по 25 сентября, сотрудники Госавтоинспекции задержали 66 пьяных водителей, сообщает региональное ГУ МВД.

Всего во время рейда выявили свыше 2100 нарушений ПДД. Например, четыре человека сели за руль без водительских прав. 54 водителей неправильно перевозили детей. 259 автомобилистов проигнорировали правила тонировки.

Кроме того, 139 водителей не уступили дорогу пешеходам. А сами пешеходы 241 раз решили, что ПДД к ним не относится, и переходили проезжую часть там, где этого делать нельзя.