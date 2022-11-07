Россельхозбанк поможет пригласить самарских фермеров на площадку организации в рамках проекта "Вкусная пятница"

Самарский филиал Россельхозбанка с лета 2022 года проводит мини-ярмарки "Вкусная пятница" для продвижения фермерской продукции и поддержки малого агробизнеса региона. Местные производители каждую неделю представляют широкий ассортимент своих товаров — фермерские сыры, хлеб по традиционным рецептам, мясную продукцию, молоко, рыбу и многое другое. Посетители "Вкусных пятниц" могут продегустировать продукцию перед покупкой, чтобы определиться с выбором, а также напрямую пообщаться с представителями фермерских хозяйств и узнать об особенностях производства. "Вкусные пятницы" банк проводит на территории отделения Россельхозбанка, а также у клиентов и партнеров. Присоединиться к проекту и поддержать местного производителя просто — нужно лишь подать заявку.

"Россельхозбанк оказывает всестороннюю поддержку аграриям. Помимо индивидуальных условий финансирования и обслуживания бизнеса, банк взял на себя еще одну не совсем привычную для кредитных учреждений функцию: содействие сбыту продукции микро- и малого агробизнеса. Цифровой сервис Россельхозбанка Свое Родное дает возможность фермерам организовать онлайн-продажу своих товаров, а чтобы лично познакомить покупателей с технологией производства, банк проводит "Вкусные пятницы". Такие мероприятия — это хорошая возможность небольшим хозяйствам и семейным фермам заявить о себе, рассказать о своей продукции, расширить рынок сбыта", — отметил Раиль Багдалов, директор Самарского филиала Россельхозбанка.

Одной из площадок проекта "Вкусная пятница" по предложению министерства экономического развития и инвестиций Самарской области стал региональный центр развития предпринимательства Самарской области "Мой Бизнес". Здесь мини-ярмарка прошла уже дважды. Особым спросом на площадке у покупателей пользуются уникальные домашние сыры с разными добавками и радужная форель.

Фермеры, принявшие участие во "Вкусных пятницах" Россельхозбанка, тоже довольны тем, как проходят ярмарки. В частности, позитивно отзывается об инициативе основатель экофермы "Форель", которая предлагает деликатесы из рыбы, выращенной в селе Новый Буян Самарской области.

"Наша форель живёт круглый год в бассейнах с кристально чистой водой, так как мы используем высокотехнологичную автоматическую систему очистки, и это обеспечивает экологичность нашей продукции. На "Вкусных пятницах" мы приобрели постоянных клиентов, которые оценили нашу продукцию. Благодаря Россельхозбанку, теперь продаем форель еще и в другом формате, принимаем предзаказы на площадке Свое Родное", — рассказала Нурия Бурматнова, основатель экофермы, постоянная участница мини-ярмарки от Россельхозбанка.

Стать участником "Вкусной пятницы" могут любые организации региона, которые хотят видеть производителей фермерской продукции на территории своих предприятий. Для этого нужно сообщить банку время и место проведения "Вкусной пятницы" по телефону +7 (846) 339-24-06 доб. 1079. Все вопросы, связанные с организацией мероприятия, Россельхозбанк берёт на себя. Требование к организациям одно: на площадке должен быть обеспечен поток покупателей. Познакомиться с продукцией фермеров и сделать заказ с доставкой можно в приложении Своё Родное — это ведущий интернет-магазин фермерской еды.