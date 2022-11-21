Самарец в Оренбургской области убил трех косуль

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В 20 км от пос. Гореловский Бугурусланского района неизвестный произвел отстрел трех особей сибирской косули. По подозрению в браконьерстве полицейские задержали 67-летнего жителя Самарской области, не имеющего лицензии на отстрел диких животных.