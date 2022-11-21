В 20 км от пос. Гореловский Бугурусланского района неизвестный произвел отстрел трех особей сибирской косули. По подозрению в браконьерстве полицейские задержали 67-летнего жителя Самарской области, не имеющего лицензии на отстрел диких животных.
Сотрудники полиции изъяли охотничье ружье, тушу косули и автомобиль. Также устанавливается причастность и других лиц к незаконной охоте.
В результате незаконной деятельности сумма ущерба государственному охотничьему фонду составила 120 тыс. рублей.
В настоящее время по данному факту проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная охота".
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.