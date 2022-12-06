Начальник УНК ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию

7 декабря начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Вячеслав Тишин проведет прямую телефонную линию.

Время работы прямой телефонной линии с 11:00 до 12:00.

В указанное время любой желающий может позвонить по телефону 8 (846) 339-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на вопрос, касающийся деятельности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Задать свой вопрос спикеру можно и в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте на площадке официального сообщества ГУ МВД России по Самарской области.