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В России и в Мире

Госдума одобрила повышение МРОТ до 16 242 рублей

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект об установлении с 1 января 2023 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рублей. Повышение составило 6,3% и затронет около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Как пишет "Коммерсант", в прошлый раз МРОТ повышали в июне, тогда его проиндексировали на 10%. 10 ноября президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения об увеличении МРОТ.

5 декабря господин Путин подписал закон о повышении прожиточного минимума с 1 января 2023 года до 14 375 рублей.

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