Изменение расписания поездов "Самара - Бузулук"

С 30 декабря по 9 января устанавливаются следующие дни курсирования поездов по маршруту Самара – Колтубанка – Бузулук.
30 декабря, 8 января назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр.16.50) – Колтубанка (приб.17.23-отпр.17.25) – Самара (приб.20.14).
31 декабря, 9 января назначается поезд № 6744/6742 Самара (отпр.06.50) – Колтубанка (приб.09.42-отпр.09.44) – Бузулук (приб.10.15)
Расписание поездов № 6744/6742 и 6743/6743 указано по Самарскому времени.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.