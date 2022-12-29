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Общество

Изменение расписания поездов "Самара - Бузулук"

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 30 декабря по 9 января устанавливаются следующие дни курсирования поездов по маршруту Самара – Колтубанка – Бузулук.

30 декабря, 8 января назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр.16.50) – Колтубанка (приб.17.23-отпр.17.25) – Самара (приб.20.14).

31 декабря, 9 января назначается поезд № 6744/6742 Самара (отпр.06.50) – Колтубанка (приб.09.42-отпр.09.44) – Бузулук (приб.10.15)

Расписание поездов № 6744/6742 и 6743/6743 указано по Самарскому времени.

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