Минкультуры проведет международный юношеский конкурс пианистов имени Рахманинова

В России в марте пройдет первый международный юношеский конкурс пианистов имени Рахманинова, сообщила в Telegram министр культуры Ольга Любимова.

Конкурс будет проходить с 21 по 26 марта в Великом Новгороде, он приурочен к 150-летию со дня рождения композитора. В нем смогут участвовать музыканты в возрасте от 10 до 18 лет, заявки на участие будут принимать до 15 февраля, сообщает Интерфакс.

По словам Любимовой, проект станет спутником международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова, который прошел в 2022 году.

Художественным руководителем и председателем жюри конкурса станет народный артист России, пианист Денис Мацуев. В жюри войдут деятели российской и зарубежной культуры.