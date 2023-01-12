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В России и в Мире

Минкультуры проведет международный юношеский конкурс пианистов имени Рахманинова

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В России в марте пройдет первый международный юношеский конкурс пианистов имени Рахманинова, сообщила в Telegram министр культуры Ольга Любимова.

Конкурс будет проходить с 21 по 26 марта в Великом Новгороде, он приурочен к 150-летию со дня рождения композитора. В нем смогут участвовать музыканты в возрасте от 10 до 18 лет, заявки на участие будут принимать до 15 февраля, сообщает Интерфакс.

По словам Любимовой, проект станет спутником международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова, который прошел в 2022 году.

Художественным руководителем и председателем жюри конкурса станет народный артист России, пианист Денис Мацуев. В жюри войдут деятели российской и зарубежной культуры.

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