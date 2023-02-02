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Количество клиентов, сберегающих деньги в банке "Открытие", увеличилось за год на 15%

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 2022 год объем средств, размещенных розничными клиентами на рублевых вкладах и накопительных счетах в банке "Открытие", увеличился почти на 90 миллиардов рублей. Клиентская база сберегателей в банке за год выросла на 15%.

Большинство рублевых вкладов и накопительных счетов в банке в 2022 году открывалось в дистанционных каналах. У мужчин доля оформления депозитов онлайн составила 58%, у женщин — 51%. Больше всего вкладов дистанционно открывалось в Чебоксарах (82%), Якутске (70%), Чите и Ульяновске (по 65%). Доля оформленных дистанционно накопительных счетов как у мужчин, так и у женщин достигла 85%. В топ-3 регионов по количеству открытых накопительных счетов онлайн вошли Москва (93%), Волгоградская область (88%) Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Пермский край (82%).

Средний чек вклада по итогам 2022 года составил 600 тысяч рублей. При этом у мужчин он на 25% выше, чем у женщин. А вот средний размер "мужского" и "женского" накопительного счета оказался практически равным — около 250 тысяч рублей.

Банк "Открытие" предлагает ставки по вкладам выше, чем показатель средней ставки топ-10 крупнейших банков, который по итогам второй декады января 2023 года составил 8,04%. В частности, все действующие и новые клиенты банка "Открытие" могут оформить вклад "Надежный" со ставкой до 9,5% годовых на три года.

По накопительному счету "Копилка" новые клиенты получают доходность 8% годовых (в месяце открытия счета и еще два последующих месяца). Базовая ставка по накопительному счету установлена на уровне 6,5% годовых.

Более подробно с условиями вкладов и накопительных счетов "Открытия" можно ознакомиться на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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