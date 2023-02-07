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Происшествия

Устроившего драку на фуд-корте ТЦ "Эль Рио" подростка могу депортировать с семьей

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участника массовой драки в ТЦ "Эль Рио" депортируют из России. Об этом сообщили сразу несколько источников в правоохранительных органах.

Напомним, инцидент произошел на фуд-корте ТЦ "Эль Рио". Несколько молодых людей дрались и кидались стульями. Это происходило рядом с мирно обедавшими семьями с детьми. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 ("Хулиганство"). СК РФ также инициировал проверку по информации об участии в драке подростков.

Известно, что работали по задержанию хулиганов сотрудники разных отделов полиции, в частности, Центра по противодействия экстремизму. Благодаря слаженным действиям правоохранителей, подозреваемых быстро задержали.

Предполагается, что молодой человек уже не в первый раз попадает в такого рода истории.

"Он любил задирать людей, в том числе взрослых, возле этого торгового центра. Пытается так реализовать боксерские навыки", — считают правоохранители.

В итоге принято решение о депортации молодого человека вместе с семьей: мамой, братом и сестрой. По имеющимся данным, члены семьи хотят обжаловать решение суда.

Интересно, что на странице подростка в соцсетях указано, что он занимается ММА. На фотографиях с друзьями он также позирует в позе бойца.

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