Устроившего драку на фуд-корте ТЦ "Эль Рио" подростка могу депортировать с семьей

Участника массовой драки в ТЦ "Эль Рио" депортируют из России. Об этом сообщили сразу несколько источников в правоохранительных органах.
Напомним, инцидент произошел на фуд-корте ТЦ "Эль Рио". Несколько молодых людей дрались и кидались стульями. Это происходило рядом с мирно обедавшими семьями с детьми. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 ("Хулиганство"). СК РФ также инициировал проверку по информации об участии в драке подростков.
Известно, что работали по задержанию хулиганов сотрудники разных отделов полиции, в частности, Центра по противодействия экстремизму. Благодаря слаженным действиям правоохранителей, подозреваемых быстро задержали.
Предполагается, что молодой человек уже не в первый раз попадает в такого рода истории.
"Он любил задирать людей, в том числе взрослых, возле этого торгового центра. Пытается так реализовать боксерские навыки", — считают правоохранители.
В итоге принято решение о депортации молодого человека вместе с семьей: мамой, братом и сестрой. По имеющимся данным, члены семьи хотят обжаловать решение суда.
Интересно, что на странице подростка в соцсетях указано, что он занимается ММА. На фотографиях с друзьями он также позирует в позе бойца.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».