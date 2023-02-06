Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за появившийся в интернете и СМИ информации о драке в самарском ТЦ.
Напомним, инцидент произошел на фуд-корте ТЦ "Эль Рио". Несколько мужчин дрались и кидались стульями. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 ("Хулиганство").
По данным СК РФ, в драке избили подростков.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063