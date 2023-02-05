Полицейские возбудили уголовное дело из-за драки в самарском торговом центре

В ГУ МВД по Самарской области прокомментировали ЧП на фуд-корте в ТЦ "Эль Рио".

Ранее в соцсетях появились ролики с дракой в самарском торговом центре. Группа мужчин кидалась стульями, на видео видны и пинки ногами. Все это происходило на фоне мирно обедающих семей. Из-за чего начался конфликт нескольких мужчин — пока не ясно.

"По факту публикаций в отделе полиции Кировского района Самары возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Пока следственные действия продолжаются", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.