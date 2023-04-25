Кабмин поддержал законопроект о праве регионов усыплять бездомных собак

Правительство РФ поддержало законопроект о праве региональных властей принимать решения об усыплении бездомных собак.

Об этом сообщают "Ведомости".

Необходимость новых норм в кабмине объяснили тем, что в некоторых субъектах РФ сложилась неблагоприятная обстановка по "обращению с животными без владельцев".

Законопроект, по которому регионы смогут усыплять нападающих на людей бродячих собак, Госдума планирует рассмотреть в мае. Он предлагает предоставить местным властям возможность самостоятельно устанавливать в регионах порядок обращения с бездомными животными.