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В России и в Мире

Кабмин поддержал законопроект о праве регионов усыплять бездомных собак

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство РФ поддержало законопроект о праве региональных властей принимать решения об усыплении бездомных собак.

Об этом сообщают "Ведомости".

Необходимость новых норм в кабмине объяснили тем, что в некоторых субъектах РФ сложилась неблагоприятная обстановка по "обращению с животными без владельцев".

Законопроект, по которому регионы смогут усыплять нападающих на людей бродячих собак, Госдума планирует рассмотреть в мае. Он предлагает предоставить местным властям возможность самостоятельно устанавливать в регионах порядок обращения с бездомными животными.

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