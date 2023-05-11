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В Госдуме допустили отдельные военные сборы для неслуживших россиян

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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По словам члена комитета по обороне Виктора Соболева, граждан, вышедших из призывного возраста, но остающихся в мобилизационном резерве, могут призвать, чтобы обучить. На сборах для служивших "им делать нечего", считает депутат.

Об этом пишет РБК.

Для неслуживших россиян могут организовать отдельные военные сборы, на которых можно будет получить военно-учетную специальность.

10 мая президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы. Это плановое мероприятие, оно проводится каждый год. На основании президентского указа Минобороны готовит директиву, которая поступает в региональные военкоматы. После этого гражданам, находящимся в запасе, начинают рассылать повестки.

Соболев после подписания указа объяснил, что сборы нужны для восстановления навыков тех, кто уже служил в армии. "Людей, которые не служили в армии, приглашать на сборы с целью боевого слаживания не имеет смысла - им еще нужно получить военно-учетную специальность", - заявил депутат.

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