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В России и в Мире

Более 500 иностранных компаний ушли из России с момента начала СВО

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Более 500 иностранных компаний свернули деятельность на территории России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, подсчитало агентство Associated Press на основании содержания базы данных Йельского университета.

Об этом сообщает gazeta.ru.

На сегодняшний день в процессе сворачивания своего бизнеса находится руководство еще 151 организации. Еще 175 компаний пытаются "выиграть время", 230 - медлят. К последним преимущественно относятся китайские предприятия.

Глава базы данных Йельского университета Джеффри Зонненфельд выразил мнение, согласно которому уход компаний из России оказался единственным правильным решением с точки зрения бизнеса, поскольку после этого стоимость их ценных бумаг выросла.

На этой неделе газета "Известия" со ссылкой на сообщение замглавы Минпромторга Виктора Евтухова написала, что японская сеть магазинов Uniqlo решила полностью уйти из России.

Накануне "Известия" написали о планах открыть в России в этом году более 400 магазинов отечественных fashion-ритейлеров, в том числе Gloria Jeans, "Стокманн" и Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela).

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