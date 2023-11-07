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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Разместить рекламу в соцсетях можно через платформу билайн.ПРОдвижение

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн adtech запустил размещение рекламы в самых популярных социальных сетях через платформу билайн.ПРОдвижение.

Фото: freepik.com

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Билайн adtech — подразделение по рекламным технологиям билайн бизнес — обеспечил для бизнеса возможность размещения постов и репостов в социальных сетях через платформу билайн.ПРОдвижение. Публикация постов возможна в Telegram, ВКонтакте и Одноклассниках. В сервис интегрирована регистрация в ОРД. Минимальный бюджет кампании — от 10 тыс. рублей с НДС. Для тарификации услуг применяется модель оплаты за показы.

Реклама возможна в нескольких форматах:

  • в Telegram в виде поста в тематических каналах
  • во ВКонтакте и Одноклассниках в виде поста в ленте в тематических группах
  • во ВКонтакте и Одноклассниках в виде репоста из открытых групп

Примеры размещения:

"Тематика групп и каналов объединяет пользователей со схожими увлечениями. По интересам аудитории бизнес может найти целевых для себя клиентов и прокоммуницировать с ними, выбрав подходящее для этого сообщение. Таким образом, реклама с большей степенью вероятности становится релевантной и полезной для пользователей. Реклама в соцсетях легко дополняется другими инструментами билайн.ПРОдвижения, например таргетированными СМС или размещением в цифровой наружной рекламе, что делает рекламную кампанию эффективной даже при небольшом бюджете", — комментирует Виктория Ткачук, руководитель по развитию мобильной рекламы билайн adtech.

Типовой кейс:

  • Клиент: центр онлайн-образования
  • Задача: привлечь аудиторию из ИТ-групп и каналов на вебинар "Как пройти собеседование на позицию продакт-менеджера"
  • Решение: размещение поста в каналах ИТ- и образовательной тематик в Telegram-каналах и группах ВКонтакте
  • Результат:
    • 200+ регистраций на вебинар, что выше изначальных целевых показателей
    • на 2,2% рост трафика на сайт по сравнению с периодом до проведения кампании
  • Бюджет: 20 тыс. рублей с НДС

"Популярность соцсетей дает доступ к большой аудитории и соответственно к широкому охвату целевых пользователей. Важно, что пост видят не только абоненты билайн, но и пользователи других операторов связи, являющиеся посетителями и подписчиками данной группы или канала. Доступный стартовый бюджет обеспечивает для бизнеса низкий порог входа в рекламный канал", — комментирует Виктория Ткачук.

Для запуска рекламной кампании необходимо пройти регистрацию в сервисе, завести заявку на платформе билайн.ПРОдвижение. Старт кампании происходит в течение нескольких дней после проверки креативов и оплаты. По итогам проведения рекламной кампании предоставляется отчет с показателями по количеству показов поста, переходов, CTR — отношению переходов к показам — и коэффициенту вовлеченности.

Тематики площадок для постов в соцсетях: Авто и мото, Арт и Искусство, Вакансии, Вакансии в ИТ, Дизайн и интерьер, Для детей, Доска объявлений, Игры, Интересные факты, Киберспорт, Кино и ТВ, Книги и журналы, Красота и здоровье, Кулинария, Лайфхаки, Маркетинг, Мода и лайфстайл, Музыка, Новости, Образование, Питомцы, Психология, Путешествия, Региональные, Семья и дети, Скидки и акции, СНГ, Строительство, Студенческие, Технологии и ИТ, Фан-страницы, Финансы, Фитнес, Хобби, Цитаты и мысли, Юмор и развлечения.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

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