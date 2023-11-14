В Самаре пройдет киномузыкальный фестиваль "Топинамбур"

Киномузыкальный фестиваль "Топинамбур" — культурно-массовое, информационно-развлекательное мероприятие светского характера. Фестиваль объединяет любителей прогрессивного кинематографа и ценителей качественной рок-музыки. Второй киномузыкальный фестиваль "Топинамбур" пройдет 3 декабря с 14:00 до 21:00 в ЦРК "Художественный".

В первой половине мероприятия зрители познакомятся со специально отобранными короткометражными фильмами частных кинокомпаний, затем в холле их ожидает лекторий с познавательно-развлекательной программой, а в завершение вечера на сцене кинотеатра выступят рок-музыканты: группы "Контора Кука", "Город N" и Евгений Лукьянов ("Тихие игры").

Подробнее о фестивале и стоимости билетов можно узнать в группе фестиваля в ВК: vk.com/cmf_top.