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Культура

В Самаре пройдет киномузыкальный фестиваль "Топинамбур"

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Киномузыкальный фестиваль "Топинамбур" — культурно-массовое, информационно-развлекательное мероприятие светского характера. Фестиваль объединяет любителей прогрессивного кинематографа и ценителей качественной рок-музыки. Второй киномузыкальный фестиваль "Топинамбур" пройдет 3 декабря с 14:00 до 21:00 в ЦРК "Художественный".

В первой половине мероприятия зрители познакомятся со специально отобранными короткометражными фильмами частных кинокомпаний, затем в холле их ожидает лекторий с познавательно-развлекательной программой, а в завершение вечера на сцене кинотеатра выступят рок-музыканты: группы "Контора Кука", "Город N" и Евгений Лукьянов ("Тихие игры").

Подробнее о фестивале и стоимости билетов можно узнать в группе фестиваля в ВК: vk.com/cmf_top.

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