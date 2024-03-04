Поволжский банк Сбербанка возглавила Наталия Цайтлер

Наталия Цайтлер переходит в Поволжский банк Сбербанка из Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка, в котором она занимала должность председателя с 2020 года. Об этом сообщает банк.

Александр Анащенко, ранее возглавлявший Поволжский банк Сбербанка, переходит на позицию председателя Волго-Вятского банка Сбербанка. В течение месяца Наталия Цайтлер и Александр Анащенко будут завершать работу на текущем месте, а в начале апреля они официально вступят в новые должности.

"Кадровые перестановки проведены в рамках регулярных карьерных перемещений руководителей территориальных банков и направлены на реализацию амбициозных планов по развитию бизнеса Сбера", - отмечается в сообщении.

Наталия Цайтлер в команде Сбера с 1994 г., прошла путь от старшего контролера.

"Под руководством Наталии команда Черноземья обеспечила значительную динамику роста бизнеса. Наталия развивает команду через проектную, кросс-функциональную деятельность, волонтёрство и продвижение ESG-повестки: открыт первый флагманский офис Сбера, запущен проект "Черноземье - территория безопасности", реализован туристический проект "Путешествуй по России", до конца 2024 года в Белгороде и Липецке заработают "Школы-21", - указывается в пресс-релизе.

"Перед Сбером, перед всей нашей командой, стоит амбициозная и масштабная задача — переход от клиентоцентричного бизнеса к человекоцентричной компании. На этом пути каждому из нас предстоит пройти новый период личностной трансформации. Я благодарю коллег за значительный вклад в развитие Сбера. За команды, которые выросли под их началом. И уверен, что энергия и профессионализм помогут коллегам в новых регионах и в новых ролях с успехом реализовать все стратегические задачи", - прокомментировал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.