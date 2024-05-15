Банк НОВИКОМ провел ребрендинг

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" объявляет о ребрендинге: сегодня стартует масштабная кампания по смене позиционирования и фирменного стиля крупнейшего банка, входящего в контур Госкорпорации Ростех.

НОВИКОМ — именно так с сегодняшнего дня называется банк, на протяжении всей своей истории поддерживающий развитие реального сектора отечественной экономики. Основные партнеры банка — промышленные предприятия высокотехнологичных отраслей, авиации, автопрома, судостроения и других. Сегодня банк уверенно лидирует по операционной эффективности, оперирует активами в размере 1 трлн рублей, кредитным портфелем в 977 млрд рублей, капиталом в 102,8 млрд рублей, стабильно получает значительную чистую прибыль, 25% которой направляется в виде дивидендов акционеру, остальные 75% капитализируются.

Ростех является основным акционером финансовой организации с 2016 года. Благодаря сотрудничеству с предприятиями Госкорпорации в банке сформировались глубокая отраслевая экспертиза и широкая линейка актуальных банковских инструментов для обеспечения доступного финансирования инновационных и высокотехнологичных проектов. С 2023 года банк входит в холдинг АО "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Ростеха.

Обновленный бренд призван поддержать развитие бизнеса и продемонстрировать рынку возможности НОВИКОМа: в ближайшие годы банк планирует укрепиться в статусе ключевого финансового звена технологического развития России.

Для достижения этих целей НОВИКОМ диверсифицирует клиентскую базу и предлагает свои услуги широкому кругу клиентов — крупным промышленным предприятиям гражданских отраслей, малому и среднему бизнесу, входящему в цепочку кооперации предприятий-клиентов. В розничном сегменте НОВИКОМ концентрируется на сотрудниках компаний-партнеров, предлагая им социально-ориентированные продукты в рамках зарплатного проекта.

"Амбиция НОВИКОМа — стать главным банком российской инженерной мысли, соратником промышленности на пути к технологическому лидерству нашей страны. Мы гордимся своей сопричастностью к этой большой задаче, которая ежедневно вдохновляет и двигает нас вперед, к новым решениям и достижениям", — заявила Председатель Правления банка Елена Георгиева.

Инженеры развития — идея, которой подчинено все визуальное оформление нового бренда. К ней отсылает логотип НОВИКОМа, представляющий собой чертеж, с которого начинаются все инновационные разработки. Многомерность знака, в котором можно увидеть и банковскую карту, и начальную букву названия, отсылает к вариативности решений банка. Стиль инженерной графики и конструкций отражен в легких линиях и геометричности форм основных элементов фирменного стиля.

Цветами банка стали футуристичный фиолетовый и технологичный графит. Палитра призвана подчеркнуть, с одной стороны, прогрессивность и новаторство сложных финансовых решений и продуктов банка, а с другой — фундаментальный подход, используемый в работе.

Краткость нового названия банка отражает динамичный дух времени — постоянно растущие скорости и стремление к максимальной эффективности. В самом названии НОВИКОМ заключены ценности, объединяющие банк и российский инженерный корпус — новаторство, визионерство, конструктив, мастерство.