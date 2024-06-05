ВТБ: более половины предпринимателей планируют расширять свой бизнес

54% предпринимателей планируют расширять свой бизнес в ближайший год. Наибольшая доля таких компаний сосредоточена в отраслях производства товаров народного потребления, промышленности, энергетики и сельского хозяйства. О результатах исследования, проведенного ВТБ, рассказал на ПМЭФ-2024 заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

В половине случаев предприниматели планируют развивать бизнес за счет увеличения объема продаж и производства как с привлечением заемных, так и за счет собственных средств. Каждая четвертая компания, готовая расширяться, планирует выход на новые рынки сбыта и рассматривает для этого зарубежное направление — Китай, ОАЭ, страны ближнего зарубежья. Предприятия торговли и ритейла в качестве новых рынков рассматривают для себя выход на маркетплейсы.

В числе наиболее важных инструментов финансовой поддержки предприниматели назвали субсидии и целевые гранты, а также льготное финансирование (25% и 23% соответственно). При этом в качестве инструментов льготного финансирования в основном рассматриваются кредиты. Отдельное направление — ИТ и телеком — представители этих отраслей сообщили, что больше нуждаются в налоговых льготах, особенно в послаблениях в части НДС.

"ВТБ сегодня — банк-партнер для 1,3 млн компаний и предпринимателей — каждого третьего активного бизнеса в стране. Этот сегмент проявил высокую гибкость в условиях значительных изменений последних лет, поэтому результаты исследования крайне важны — они доказывают, что предприниматели оптимистичны и в ближайший год видят для себя возможности для развития, запуска проектов и создания рабочих мест. Как банк мы оказываем им всестороннюю поддержку, вместе работаем над ростом средней продолжительности жизни бизнеса и совместно реализуем планы компаний. Рассчитываем, что уникальный для рынка персональный подход к работе с бизнесом и развитие линейки продуктов банка позволят до конца 2026 года привлечь на обслуживание в банк в 1,5 раза больше представителей СМБ", — прокомментировал Денис Бортников.

В качестве наиболее востребованных инструментов нефинансовой поддержки более половины респондентов назвали мораторий на проверки бизнеса и упрощение отчетности. Для предприятий сферы услуг существенной помощью станет продвижение бизнеса в социальных сетях и на маркетплейсах.

Каждая четвертая опрошенная компания считает текущее состояние бизнеса оптимальным и расширяться в ближайшее время не планирует.

*Исследование проведено банком ВТБ в мае 2024 года среди предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса в городах России с населением более 100 тысяч человек. Темой исследования стала заинтересованность предпринимателей в инструментах финансовой и нефинансовой поддержки, а также планы развития бизнеса на ближайший год.