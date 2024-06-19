"АСВ" взыскало с бывшего акционера Волжского социального банка лишь 1,6 млн рублей

Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" выиграла иск к бывшему акционеру и председателю совета директоров Волжского социального банка ("ВСБ") Вячеславу Кузину на сумму 1,63 млн рублей. Однако решение по данному делу пока в законную силу не вступило и возможно будет обжаловано.

Напомним, в конце 2013 г. самарский банк "ВСБ" лишился лицензии. Банк был признан банкротом, по факту незаконного вывода из кредитного учреждения миллиардных денежных сумм было возбуждено уголовное дело. На дату отзыва лицензии недостаточность активов для исполнения обязательств составляла без малого 2,2 млрд рублей. В ходе конкурсного производства неудовлетворенными остались требования кредиторов почти на 4 млрд рублей.

Под уголовное преследование попали покойный на тот момент председатель правления банка Валерий Кучканов и бывший депутат гордумы Самары Вячеслав Кузин. Последний имел в уставном капитале банка более 51% и занимал там должность председателя совета директоров.

Кузин своей вины не признал, но его уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Однако потерпевшая сторона - Агентство по страхованию вкладов - обратилась в гражданский суд с иском о возмещении ущерба причиненного преступлением и выиграло.

Что же касается застрелившегося Кучканова то, по версии предварительного следствия, его доля в объеме причиненном банку ущерба составила более 1,7 млрд рублей. Его вдова, рассчитывая на оправдание супруга, настояла на рассмотрении его уголовного дела, которое таки было прекращено по не реабилитирующему основанию. Предъявленный же потерпевшим гражданский иск оставлен без рассмотрения.

Такое решение Ленинского райсуда устояло в апелляционой инстанции и вступило в законною силу, но у Оксаны Кучкановой еще есть несколько месяцев на кассационное обжалование.

В гражданском суде взыскать с наследников Кучканова хотя бы часть причиненного им ущерба, у ГК "АСВ" вряд ли получится. По словам вдовы, полученных по наследству средств едва хватило, чтобы поддержать сына во время обучения и престарелую мать погибшего банкира.