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Суды Происшествия

Вдова погибшего банкира попыталась вернуть его уголовное дело прокурору

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ленинском районном суде Самары подходит к завершению рассмотрение уголовного дела покойного председателя правления Волжского социального банка Валерия Кучканова, которого обвиняют в мошенничестве с деньгами вкладчиков.

Интересы банкира представляет его вдова Оксана Кучканова и ее адвокат Ольга Ковалева. На последнем заседании они подали ходатайство о возвращении материалов дела прокурору, так как обнаружили, что при предъявлении обвинения в августе 2022 г. по нескольким эпизодам уже закончился срок уголовного преследования. По словам Кучкановой, им настолько ограничили срок ознакомления с материалами дела, что внимательно изучить их не было физической возможности. Поэтому нарушение УПК она не заметила, а адвокат на тот момент была на больничном.

Федеральный судья Иван Бедняков в удовлетворении ходатайства отказал. Тогда представитель подсудимого ходатайствовала об отводе судьи. По словам Кучкановой, председательствующий неоднократно необоснованно отказывал защите в удовлетворении ходатайств, что свидетельствует о его предвзятом отношении к делу. В связи с этим на оправдание ее покойного мужа она уже не рассчитывает, хотя убеждена, что бесспорных доказательств его виновности в деле нет. Таким образом, исход разбирательства предрешен: дело будет прекращено в связи со смертью обвиняемого, что не является реабилитирующим основанием. Затем последует возмещение гражданского иска Агентства по страхованию вкладов за счет наследников — 80-летней матери покойного и его на тот момент несовершеннолетнего сына, получивших девять лет назад по 1,5 млн рублей.

Кстати, совладелец вышеупомянутого банка Вячеслав Кузин (51% уставного капитала) от уголовной ответственности освобожден по истечении сроков преследования. Ему вменялся ущерб в 1,7 млн рублей. Однако из-за огромной суммы неудовлетворенных при банкротстве долгов банка по решению арбитража он привлекается в субсидиарной ответственности. И в Красноярском районном суде АСВ к нему предъявило иск, который перенаправлен по месту жительства ответчика.

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