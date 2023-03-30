АСВ планирует направить иск о взыскании ущерба с председателя совета директоров ВСБ

В связи с истечением срока давности уголовного преследования Ленинский райсуд прекратил уголовное дело председателя совета директоров лопнувшего в конце 2013 г. "Волжского социального банка" Вячеслава Кузина. (Данное основание освобождения от уголовной ответственности не является реабилитирующим).

Бывшему депутату Самарской гордумы Кузину вменяли мошенничество в особо крупном размере. При этом суд не стал рассматривать заявленный АСВ гражданский иск.

В этом же суде полным ходом идет следствие в отношении подельника Кузина — покойного Валерия Кучканова. (Перед отправкой в суд их уголовное дело разделили.) Его вдова является законным представителем и не согласна с предъявленным мужу обвинением в мошенничестве.

Напомним, в начале декабря 2013 г. банк России отозвал лицензию у работавшего в регионе "Волжского социального банка". За две неделе до этого был найден застреленным председатель правления кредитной организации 40-летний Валерий Кучканов. Правоохранители сочли его гибель самоубийством.

ВСБ входило в четвертую сотню российских банков. Перед отзывом лицензии объем вкладов населения составлял 2,36 млрд рублей. В ходе банкротства 2548 кредиторов предъявили требования на 4,623 млрд рублей.

В 2017 г. для возмещения ущерба пытались за счет имущества бывшего руководителя банка пытались взыскать 426,77 млн руб., арбитраж даже наложил на него арест. Однако в кассационная инстанция отказала в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о взыскании убытков с бывшего председателя правления банка.



