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Суды Происшествия

Стало известно, кто дал показания на погибшего руководителя ВСБ

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 20 февраля, в Ленинском районном суде Самары состоялось очередное заседание по уголовному делу покойного руководителя "Волжского социального банка" Валерия Кучканова, которого органы предварительного следствия считают виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Интересы обвиняемого представляет его вдова и адвокат Ольга Ковалева.

Гособвинитель Елена Филиппова начала оглашение материалов дела, возбужденного по заявлению заместителя генерального директора Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Олега Баранова, подписанного 7 мая 2014 года.

В первых томах дела подшиты десятки заявлений граждан, получивших извещения о погашении кредитов, которых они в ВСБ никогда не брали.

Полиция во время доследственной проверки выявила, что в отношении кредитной организации некие лица совершили преступление.

Семь лет полиция искала виновных. И в 2021 г. главный акционер банка Вячеслав Кузин, по совместительству депутат Самарской городской думы, написал явку с повинной. Он был отправлен в следственный изолятор, где решил заключить соглашение со следствием. Весной 2022 г. Кузин вышел из СИЗО под домашний арест, преступление было раскрыто, а следствие закончено.

По словам вдовы Кучканова, летом 2022 г. она получила извещение о том, что уголовное дело против ее мужа готовится к передаче в суд. Она с адвокатом приступила к ознакомлению с материалами обвинения, содержащимися в 120 томах. И ей стало известно, что Кузин дал показания против ее мужа и теперь проходит по делу в качестве свидетеля.

В Октябрьском райсуде ее резко ограничили в сроках изучения дела. Но она успела отметить, что во множестве распоряжений о выдаче из кассы наличных денег либо нет подписи ее мужа, либо подпись сомнительная, либо она больше похожа на факсимиле. Назначить почерковедческую экспертизу следователь ГСУ отказался, и они будут добиваться этого теперь уже в суде.

"Я считаю своего мужа невиновным в расхищении банка, — сообщила корреспонденту издания Оксана Кучканова. — Поэтому не согласилась с прекращением дела в связи с его смертью. Мы надеемся на его оправдание".

Напомним, за две недели до отзыва лицензии у "Волжского социального банка" его директор Валерий Кучканов был обнаружен в служебной особняке застреленным. В региональном управлении СК РФ пришли к выводу, что он совершил самоубийство из травматического пистолета, некогда потерянного его законным владельцем. 

Гид потребителя

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