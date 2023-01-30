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Суды Происшествия

В Самаре будут судить погибшего 10 лет назад главу ВСБ Валерия Кучканова

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре будут судить погибшего 10 лет назад в результате самоубийства главу рухнувшего Волжского социального банка Валерия Кучканова, обвиненного после разорения ВСБ в мошенничестве на 2 млрд рублей. Об этом сообщает "Самарское обозрение".

40-летний председатель правления Волжского социального банка (ВСБ) Валерий Кучканов погиб в ноябре 2013 года от выстрела в висок из травматического пистолета. Основной версией смерти стало самоубийство, хотя предсмертной записки банкир не оставил.

Гибель Кучканова связана с историей краха руководимого им кредитного учреждения. ВСБ рухнул на волне банковского кризиса осени 2013 года, вызвавшего панику среди вкладчиков и резкий отток средств частных клиентов.

В начале декабря 2013 года ЦБ РФ отозвал у ВСБ лицензию. На тот момент величина обязательств банка превышала величину активов более чем на 2 млрд рублей. Среди тех, чьи деньги зависли в рухнувшем банке, оказались и крупные региональные бюджетные структуры: Гарантийный фонд поддержки предпринимательства, областной фонд жилья и ипотеки, Корпорация развития Самарской области.

В конце января 2014 года стартовало банкротство ВСБ. В конце февраля 2014 года стало известно об исчезновении из банковских хранилищ ВСБ более 370 млн рублей, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Расследованием дела занималось ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.

По состоянию на конец 2022 года конкурсное производство еще не завершилось, а кредиторам из реестра удалось вернуть лишь четверть своих денег.

Как следует из данных ГАС "Правосудие", в суд Ленинского района в начале января 2023 года наконец-то добралось одно из уголовных дел в отношении менеджмента ВСБ, и это дело покойного председателя правления Валерия Кучканова. Ему вменили два эпизода мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Заседания уже начались, процесс ведет судья Иван Бедняков.

Как пояснила "СО" старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова, судебный процесс над умершим человеком вполне возможен. Это происходит, если родственники возражают против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам (в связи со смертью) и считают, что их близкий человек ни в чем не виновен.

Гид потребителя

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